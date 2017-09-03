北韓核試爆 蔡英文總統召開國安會議

總統蔡英文於3日下午兩點在總統府內緊急召集相關部會首長舉行國家安全會議（本報系資料照，陳信翰攝）

北韓疑似核試爆，因應朝鮮半島最新情勢，蔡英文總統於今（3）日下午兩點在總統府內緊急召集相關部會首長舉行國家安全會議。

總統府表示，會後若有相關資訊提供，會再說明。

根據日本放送協會（NHK）報導，中國地震局在日本時間中午12時30分左右，在北韓的北緯41.3度、東經129.1度地點，觀測到芮氏規模6.3的搖晃，震央深度為0，而發生地震的地區靠近北韓核實驗場。附近居民表示，這跟過去北韓核實驗時很類似。

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