九三軍人節 澎湖240人秋祭先烈

九三軍人節，澎湖各界為了追思革命先烈暨陣亡將士，緬懷先賢先烈的浩然正氣，今(3)日上午8時30分在忠烈祠舉行秋祭國殤典禮，由縣長陳光復擔任主祭官率各界代表計240人共同參與，向入祀在忠烈祠的先烈們表達最崇高的致敬與哀思，祭典結束後陳光復親自向烈士家屬表達關心並致贈慰問金，以表關懷。

每年九三軍人節全國各地都會舉行秋祭先賢先烈的祭典，感恩為國捐驅的英勇壯舉，向革命烈士靈位致上最高敬意。上午於忠烈祠舉行秋祭典禮，陳光復率縣府各局處主管、縣內軍政首長、機關團體、各級學校學生、烈士遺族等陪祭、與祭，依循古禮上香、獻花、獻果、向革命先烈陣亡將士行三鞠躬禮，祭拜儀式隆重，氣氛莊嚴。

忠烈祠現有林德良及陳以仁2件民間入祠，2家家屬都到場參加，陳光復也在祭典結束後親自向烈士家屬握手致意，並致贈慰問金，表達關懷之意。

(中時)