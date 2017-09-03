九三軍人節 澎湖240人秋祭先烈
九三軍人節，澎湖各界為了追思革命先烈暨陣亡將士，緬懷先賢先烈的浩然正氣，今(3)日上午8時30分在忠烈祠舉行秋祭國殤典禮，由縣長陳光復擔任主祭官率各界代表計240人共同參與，向入祀在忠烈祠的先烈們表達最崇高的致敬與哀思，祭典結束後陳光復親自向烈士家屬表達關心並致贈慰問金，以表關懷。
每年九三軍人節全國各地都會舉行秋祭先賢先烈的祭典，感恩為國捐驅的英勇壯舉，向革命烈士靈位致上最高敬意。上午於忠烈祠舉行秋祭典禮，陳光復率縣府各局處主管、縣內軍政首長、機關團體、各級學校學生、烈士遺族等陪祭、與祭，依循古禮上香、獻花、獻果、向革命先烈陣亡將士行三鞠躬禮，祭拜儀式隆重，氣氛莊嚴。
忠烈祠現有林德良及陳以仁2件民間入祠，2家家屬都到場參加，陳光復也在祭典結束後親自向烈士家屬握手致意，並致贈慰問金，表達關懷之意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。