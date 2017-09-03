好貴! 駕訓班費用喊漲 最多恐漲1600元

現今漲聲四起，未來要考汽車駕照恐要多付點錢。受到道路駕駛影響，現在駕訓班只要一出車，油錢、保險費及車輛折舊，成本都加增加，就連原本的不掛牌的教練車都得掛牌。業者大喊吃不消，現在和公路總局申請調漲學費，根據試算未來可能調漲12%，等於未來學開車，得多掏出1600元。

好貴! 駕訓班費用喊漲 最多恐漲1600元

汽車考照強制道路路考5月上路，駕訓班在人事、設備等成本增加，業者現在撐不下去，已向公路總局申請要求漲價。公路總局委託學術研究單位檢視駕訓班成本，根據試算將可漲12%，根據現行學費推算，最高可漲1500到1600多元，如果雙方達成共識，最快年底實施。民眾得知此消息大喊吃不消，表示想搶在年底前，將駕照拿到手。

(中天)