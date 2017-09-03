林懷民訪雲林故事館 童年木香撲鼻迄今不去

雲林故事館長唐麗芳（左四）為雲門舞集創辦人林懷民（右二）等說雲林故事。（許素惠攝）

雲門舞集創辦人林懷民（中）踏訪雲林故事館，受到館方人員歡迎。（許素惠攝）

雲門舞集創辦人林懷民（右）踏訪雲林故事館，受到雲林縣長李進勇（右三）、文化處長林孟儀（右二）等人歡迎。（許素惠攝）

雲林縣文化處長林孟儀（左）與雲林故事館長唐麗芳（右二）與雲門舞集創辦人林懷民（左二）等分享雲林在地故事繪本。（許素惠攝）

雲門舞集創辦人林懷民上午率團參訪雲林故事館，縣長李進勇和館長唐麗芳親自導覽，林懷民說，他曾住在該棟房子過，引起大家驚奇，因為他父親林金生曾是虎尾鎮長與雲林縣長，該館前身就是虎尾郡守官邸，令他備感親切。

林懷民和舞團團員踏訪受到縣文化處長林孟儀等熱烈歡迎，李進勇指出，雲林故事館原是日治時期台南州虎尾郡郡守官邸，縣府整修活化後，成了地方引以為傲的故事館，傳唱故事、傳承文化。

林孟儀說，故事館是收藏、展覽、演出及創作在地故事的平台，也讓創作藝術與生活密切結合，賦予故事生命力，透過口述、文字、圖畫、戲劇等方式記錄與呈現，經由討論讓故事的核心價值，轉化為珍貴的文化資產及成長資源。

唐麗芳搭配故事箱說起雲林在地故事，也提及曾邀請美國現代舞鄧肯舞團蒞館表演過，力邀雲門有機會可到故事館來個迷你演出。

林懷民說，父親二次大戰後曾擔任虎尾鎮長及雲林縣官派縣長，所以他住過該棟房舍過，當時年紀很小，只住到4歲，對房子的印象不深刻，不過，那濃郁的木頭香，迄今還在鼻尖洋溢，味道的記憶久久不去。

林懷民認為過去牆垣高築的官邸，如今可以化身為親民的公共空間，是時代與社會的進步，非常好。

(中時)