成不了「大人物」！ 熊讚反回柯P：我今天要休一天
台北市長柯文哲昨（2）日出席活動，席間一句「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」掀起各界熱烈討論；而身為台北世大運吉祥物的熊讚，今則於臉書粉絲頁公開回應老闆，坦言自己不是大人物，「所以我今天要休一天。」立刻獲得無數網友迴響。
於世大運期間累積極高人氣的吉祥物熊讚，「失業」後仍用心經營社群，持續和網友進行互動，目前粉絲人數已突破10萬。今熊讚就在臉書PO文，回應昨日柯文哲的大人物之說，逗趣地稱自己不是大人物，而是大熊物，「所以我今天要休一天。」明天則還有其它行程要跑。
除此，熊讚還表示，自從世大運結束後，媒體常聚焦在自己身上，「其實台灣還有很多很重要的大事，值得國人關注，鼻（不）要一直追著我。」他並強調，會繼續透過粉絲頁介紹台灣有這麼多美好、堅持的職人在為這塊土地盡心盡力。
另外，針對昨日發言惹議，柯文哲今受訪解釋，自己昨演講有前後文，而他想強調的是，是想跟年輕人說，「成功要有代價，而且是滿辛苦的代價。」
(中時電子報)
文章來源：熊讚臉書
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