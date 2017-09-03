賠健康拚出年收200萬 女星開車秒睡、嘴冒血泡罹怪病

林姿佑12年前復出擔任購物專家，業績頂呱呱，但身體卻因高壓出現罕見病癥，為工作賠上健康。(中時資料照片)

演員出身的女星林姿佑，另一個身分是知名主持人小亮哥的老婆，兩人結褵21年育有2子，婚後她專心照顧家庭，如今大兒子在美國攻讀法商學院，18歲小兒子也已經上了大學，而林姿佑也等到大兒子上小學後，才在朋友介紹下重返電視圈，擔任購物專家，沒想到拚起業績卻得了怪病，不但皮膚潰爛還不自主秒睡，以為自己得了癌症。

林姿佑在孩子長大一點後，於12年前復出，擔任電視台「購物專家」，據《壹週刊》報導，「二度就業」的她頗適應新環境，在試用期努力學習、奮發向上，很快就通過考驗，還一度被當成「空降部隊」，然她不管制度鬥爭，專注於挑戰自己。

林姿佑當上購物專家後，賣什麼都難不倒她，甚至曾在傍晚時段賣過生前契約，竟突破婆媽心防，短短幾十分鐘的節目創下千萬銷售成績，平均年收入約200萬，然長期處在高壓狀態，讓她身體出問題，前年開始突然經常偏頭痛，開車開到一半還會不由自主秒睡，瞬間眼皮睜不開，只能趕快停在路邊等5到10分鐘才醒得過來，讓她懷疑腦裡長東西，趕緊就醫，還真的出了問題。

林姿佑就醫後，起初找不到原因，後來才發現是腎上腺皮質素過低，是相當罕見的狀況，推測是擔任購物專家長時間處於腎上腺素亢奮的狀態，久而久之身體就不再自動分泌，而她在吃類固醇治療期間，竟又出現皮膚潰爛、口冒血泡的狀況，而且體重突然從65公斤飆到72公斤，一度以為得了皮膚癌，所幸最後自費切背部的肉檢查，證明沒事，於是今年3月她卸下購物專家的身分，要調整步調但不打算休息，直呼保持活動力，「心態不會老，人就不會老」。

(中時電子報)