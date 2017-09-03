F-16電戰莢艙漲價？空軍：已小批量採購

外傳，我向美採購的F-16A/B型戰機電戰莢艙悄悄漲價，對此，空軍司令部發布新聞稿指出，我F-16A/B型戰機電戰莢艙整體提升案，未來將使用在性能提升後的F-16V戰機，目前該型電戰莢艙已完成研製測試，並已進行小批量生產，後續亦可持續性能提升，以滿足作戰需求。但新聞稿未說明電戰莢艙價格是否調漲。

空軍目前擁有148架F-16A/B型戰機，正依計畫進行性能提升為F-16V型戰機。有報導指出空軍原本規劃以1億6000餘萬美元預算，採購42套目前還在研發中的ALQ-131AFMS電戰莢艙，但美方現在卻以研發成本上漲為由，同樣價格竟只能採購12套，數量大幅「縮水」。

空軍指出，空軍各式武器裝備獲得，均依「政府採購法」、「軍事機關採購作業規定」及「美國國防部安援手冊」等規範辦理，以籌獲適質適量的空防武力，並無媒體報導攤提研發費用的疑義。

空軍表示，F-16A/B型戰機電戰莢艙整體提升案，符合立法院2002年1月決議「為確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致，俾使我政府公共資源運用恰當，應採用與美國空軍同型裝備」的原則。本軍規劃籌購的F-16A/B型戰機電戰莢艙各項系統整合，符合本軍後勤維持需求。

(中時)