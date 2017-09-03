MLB》達比修有1局爆吞敗 卻擊出來道奇首安

達比修有今面對教士，僅投3局就失5分退場，吞下本季第11敗。(美聯社)

日籍投手達比修有，今先發迎戰教士隊，結果先發僅3局就失5分退場，創下自己來到大聯盟的最短先發局數，終場道奇以2比7輸球，達比修有吞下第11敗。

此役達比修有首局就被擊出2支安打加上高飛犧牲打失掉1分，來到第三局，先被Carlos Asuaje轟出陽春炮，隨後又被接連敲安，單局狂失4分，第4局達比修續投，卻又投出保送又被艾巴(Erick Aybar)擊出安打，沒解決1個人次就退場。

達比修有3局投球被敲8安失5分，終場道奇2比7敗給教士，在雙重戰中吞下二連敗，達比修則吞下轉戰道奇的第2敗，本季至今8勝11敗，自責分率升至4.09。

不過達比修有今在第4局上場打擊時，敲出安打，成功擊出來到道奇的首支安打，單場2打數1安打。

(中時電子報)