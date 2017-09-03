金門公車撞路樹 所幸沒有載乘客
金門1輛公車今（3）日中午行經沙美高陽路口時，疑因閃避對向來車，失控撞到路樹，導致擋風玻璃破損，陳姓駕駛胸部挫傷住院觀察中，還好當時車上沒有乘客，算是不幸中之大幸。
金門縣車船管理處表示，編號327-XH公車，在今天中午11點40分由沙美發車,行經環島東路高陽路口路段時，研判因閃避對向車輛，不慎擦撞橋墩路沿石後，整輛車失控再撞擊對向路樹，導致陳姓駕駛胸口衝撞方向盤挫傷，送醫檢查並無骨折現象，但仍留院觀察。
由於該處路口往來車輛頗多，引起不少民眾圍觀關切，受損公車已於下午13點30分拖離現場，確切肇事原因有待進一步釐清。
(中時)
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