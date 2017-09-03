收視女王趙麗穎熬過跑龍套 7年前黑肉長這樣
大陸女星趙麗穎選秀比賽出身，擔任馮小剛執導廣告而踏入演藝圈，以《新還珠格格》的晴格格受到注意，近年期以《花千骨》、《楚喬傳》耀升為一線人氣女星，趙麗穎更被受封為「收視女王」，不過在趙麗穎走紅前，她曾熬過跑龍套演配角，趙麗穎7年前客串演出《佳期如夢》，扮醜飾演黑肉底太妹。
趙麗穎2010年一改玉女形象，客串《佳期如夢》飾演性格叛逆、迷戀龐克的90後女孩，當時有些嬰兒肥的趙麗穎頭頂爆炸頭、穿鼻環，並為戲畫上煙燻妝，與現在甜美、清新的公主模樣根本判若兩人，不過趙麗穎的犧牲是值得的，有不少觀眾就是從這部戲開始認識她，趙麗穎當年的跑龍套照更是她努力過的證據。
(中時電子報)
關鍵字：趙麗穎
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