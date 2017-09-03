釣客失足墜百米崖 警消疾馳蘇花救援

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

高姓釣客失足滑落蘇花公路旁百米深邊坡。（消防提供）

高姓釣客全身多處擦傷，幸無生命危險。（消防提供）

警消將受傷男子吊掛起來，轉送羅東醫院救治。（消防提供）

宜蘭南澳鄉一名30歲的高姓男子，今日上午十時攀爬蘇花公路和中隧道出口旁邊坡，試圖下切至懸崖邊海釣時，不慎失足滑落墜落下方100米深處山坡，高男忍痛打電話求救，花蓮警消利用垂降方式，將男子吊掛救出送醫，所幸男子僅身上受有多處擦傷，幸無生命危險。

消防和平分隊小隊長馬清華表示，高姓釣客墜落於台九線164.5公里處下方處約100公尺處，患者意識清楚，表示右腳、臀部與背部疼痛，使用吊臂協助患者脫困後，因患者家屬要求回到宜蘭就醫，經送往宜蘭縣境後，由南澳消防隊接手接駁，將男子送往羅東醫院急救。

(中時)