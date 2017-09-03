蔡總統就任半年間 國安局每月被駭10萬餘次
國安局統計，民國105年國安局對外網路含公開網站遭駭客攻擊次數達到63萬1448次，且在總統蔡英文於105年5月20日就職後，被攻擊次數突然暴增；從今年起，網攻次數已趨緩。
國安局107年度預算書已在日前送抵立法院，根據預算書揭露的數據顯示，國安局的對外網路，104年全年遭受駭客攻擊次數達1萬9826次；而105年1至6月份遭受駭客攻擊次數累計達1萬7659次。
蔡總統在105年5月20日就職，國安局統計該年從7至12月遭駭的次數突然暴增，高達61萬3789次，平均下來，每個月遭駭的次數高達10萬2298次。
預算書也指出，從今年起，網攻次數已趨緩，今年1至6月遭駭客攻擊次數達10萬8069次，所幸均即時成功偵測與阻絕，無遭駭客成功入侵事件。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。