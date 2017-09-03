蔡總統就任半年間 國安局每月被駭10萬餘次

國安局統計，民國105年國安局對外網路含公開網站遭駭客攻擊次數達到63萬1448次，且在總統蔡英文於105年5月20日就職後，被攻擊次數突然暴增；從今年起，網攻次數已趨緩。

國安局107年度預算書已在日前送抵立法院，根據預算書揭露的數據顯示，國安局的對外網路，104年全年遭受駭客攻擊次數達1萬9826次；而105年1至6月份遭受駭客攻擊次數累計達1萬7659次。

蔡總統在105年5月20日就職，國安局統計該年從7至12月遭駭的次數突然暴增，高達61萬3789次，平均下來，每個月遭駭的次數高達10萬2298次。

預算書也指出，從今年起，網攻次數已趨緩，今年1至6月遭駭客攻擊次數達10萬8069次，所幸均即時成功偵測與阻絕，無遭駭客成功入侵事件。

(中時)