日皇長孫女真子公主透露：被準新郎開朗的笑容吸引！
日皇二皇子秋筱宮的長女真子和國際基督教大學(ICU)時代的同學小室圭3日召開記者會，正式宣布結婚喜訊，臉上洋溢著幸福笑容的兩人強調，5年前認識時便說好以結婚為前提交往。真子透露，自己是被小室太陽般開朗的笑容所吸引。
真子說：「我第一次見到小室是在大一時，當時只是擦身而過，簡單地打個招呼。2012年國際基督教大學舉辦交換留學生說明會，我當時正好坐在小室的後面，之後才有親近交談的機會，我們在去交換留學前便開始交往。」
「當時彼此都有了『以結婚為前提交往』的共識，並非到了求婚時才意識到結婚問題，因心中早有結婚的打算，至於結婚的時期則是兩人一起商量決定的。」
小室則表示，「我們開始交往後，真子去英國、我去美國交換留學1年，長時間的遠距離戀愛時，我們也經常保持聯絡，回國後我們確認了彼此的心意，我求了婚。」至於求婚的時期，小室表示，「2013年12月我們在東京都內吃完飯散步時，我告訴她，『我們將來結婚吧』」。
被問到被對方吸引的地方時，真子表示，「他一直很溫暖地鼓勵我，剛開始是被他那太陽般的開朗笑容所吸引，熟悉了他的性格後發現，他很認真，有自己的想法和強烈的意識，也很努力，待人接物寬宏大量。」
小室則說，「當我們交往後，某天看到夜空中美麗的月亮，便不自覺的打電話給她，之後只看到美麗的明月就會很開心的打電話給她。她就像月亮一樣靜靜地守護著我。」
(中時)
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