北韓官方證實完成氫彈試爆

北韓官方媒體朝鮮中央通信社，今發布領導人金正恩視察新熱核武器（氫彈）照片。（北韓官方媒體朝鮮中央通信社∕美聯社）

今天凌晨在北韓發生的規模6.3淺層地震一事，北韓官方證實就是氫彈地下試爆的結果，北韓核武器研究所發布以下聲明：

北韓9日凌晨12:00在北部核試驗場成功完成一次氫彈試驗，是北韓戰略核計劃的具體實踐。

這一次的試驗是為了檢查並確認氫彈功率控制技術，以及內部結構設計的可靠度，以便將來可以裝載於洲際彈道飛彈上。

實驗結果表明，核彈頭的功率、規格、爆炸威力完全符合設計要求。這場試爆並沒有造成地面放射性物質的洩漏，也沒有對周圍的生態環境產生不利影響。

(中時電子報)