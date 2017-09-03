台中空廚員工憂領不到薪水 中市府：保障勞工權益

台中空廚員工與外籍勞工，今天在設於台中工業區的廠房前抗議「還我薪水！」（盧金足攝）

台中空廚員工指稱廠商將原物和調味料等貨物都搬走。（圖／工學里長羅廷瑋提供）

「抗議，還我薪水！」台中國際機場唯一供應飛機餐點的台中空廚供餐到3日，部分員工和外籍勞工今天在台中工業區內的台中空廚廠區抗議，抱怨老闆積欠數月薪水，廠商也將原物和調味料等貨物都搬走。市府勞工局表示，台中空廚今年2月即違反勞基法規定，未按期給付勞工薪資遭裁處，員工已提出工資調解申請，將盡速安排調解會議，協助解決勞資糾紛。

台中空廚則表示，公司現金周轉有些問題，但一定會繼續營業，而且供餐正常，並無拖欠本國的勞工薪水，強調會對毀損公司名譽的烏龍爆料者提告，「公司目前都正常營運。」

台中市南區工學里長羅廷瑋表示，剛開始是接獲3名里民投訴，台中空廚發薪不正常，除本國的員工還有20多名外籍勞工，擔心領不到薪水。

「從5月起到8月只領到4萬元薪水，第1次領25000元，還有1次只領15000元，原本說8月15日會還發薪水，但沒領到！」外籍勞工哭訴憂心來台灣花了15萬元的仲介費，現在老闆不給薪，在越南借的錢不知怎麼還！

台中空廚由知名餐廳褔野日本料理轉投資， 羅廷瑋表示，里民在台中空廚辛苦工作，卻領不到薪水，他站出來替里民發聲，希望台中空廚勇敢面對，不要讓員工家庭生計受影響，「台中空廚」欺瞞拖延薪水，抗議漠視勞工權益。

台中空廚傳出積欠勞工薪資情事，市府勞工局表示，台中空廚今年2月曾因違反勞基法規定，未按期給付勞工薪資遭裁處，8月勞工局派員實施勞動檢查，再發現未按期給付勞工工資情形，將依違法次數進行裁處要求落實法令。

此外，對於台中空廚部分員工提出工資調解申請，勞工局將儘速安排調解會議，協助解決勞資糾紛。

勞工局說，8月份已接獲民眾反映該公司未按期給付工資，遂於8月21日派員實施勞動檢查，檢查結果發現該公司未按期給付勞工工資，違反《勞動基準法》第23條第1項規定，並已要求該公司儘速改善。另外，該公司也曾於去年違反同一法條，並於今年2月15日遭勞工局裁處。

勞工局說明，違反勞基法第23條第1項規定，可裁罰2萬元至100萬元，後續將依違法次數及事業單位規模依法裁處，並督促事業單位落實法令。

另外，勞工局9月1日傍晚接獲該公司70多位員工的調解申請書，將儘速安排調解會議，並提供相關協助，以維護勞工權益。

勞工局日前也接到勞動部1955專線通報，該公司積欠越南籍移工5至7月工資，勞工局即於8月10日派員前往該公司了解，現場協處工資給付爭議，後來該公司先支付廠內22名越南籍移工每人2萬5000元工資，剩餘尚未給付工資則承諾於8月31日給付完畢。

但仲介公司與越南籍移工8月31日向勞工局表示，該公司未履行承諾內容，希望勞工局續以協助，勞工局將儘速安排勞資爭議調解會議，如該公司仍未依規定給付外籍移工工資，將依法論處。

(中時)