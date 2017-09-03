標檢局訂餐廳酒測器容許值0.1毫克 交通部仍請再擬

為配合交通部擬贈送餐廳酒測器，以防治酒駕，經濟部標檢局5月草擬出商業酒測器酒精濃度吹測值達0.1毫克／公升，就超過容許值，但交通部仍建請標檢局再擬。圖為工研院研發的酒測手錶。（下載自工研院網站）

交通部原計畫去年春節前，就要由酒商贊助，贈送3000至5000家販售酒類的餐廳商用酒測器，供民眾酒後吹測，防治酒駕。但計畫一波三折，交通部原決定先由經濟部標準檢驗局訂出商用酒測器標準後再上路，標檢局也已於今年5月訂出草案，但交通部仍請標檢局重新研議檢測值。

據標檢局5月所擬「一般民眾用呼氣酒精測試裝置-要求與試驗法」國家標準草案顯示，標檢局建議訂出酒精濃度吹測值達0.1毫克／公升就超過容許值（法規定達0.15毫克違規）；且建議酒測器不顯示數值，以顯示紅、綠燈判讀是否超過容許值；並另定允差值0.03毫克，也就是說，即便體內酒精濃度只有0.07毫克／公升，仍可能顯示紅燈。

交通部道路交通安全督導委員會指出，經與工研院、標檢局、酒商及酒測器廠商討論，因喝酒後酒精濃度需要時間反應，很可能發生商用酒測器顯示OK，但上路後被臨檢，經警用酒測器吹測卻違規，因此訂定更嚴格標準。

不過，道安會指出，基於力求檢測精準、降低爭議，仍建請標檢局再研議標準。

有關在餐廳推行商用酒測器的爭議，除了由誰負擔儀器的檢修校正維護成本；不外乎就是商家若要負酒駕連帶責任，卻不具備公權力，遇拒測客人容易滋生衝突。

對此，交通部政務次長王國材則回應，韓國確實有針對酒駕究源處理，提供酒精餐廳要有酒測器，若顧客酒駕肇事要連坐法，但目前國內仍先採鼓勵性質，希望餐廳積極幫客人酒測，預防酒後駕車。

也有酒商鼓勵從另一面相思考，即交通部及警政署強調「酒駕零容忍」，就是希望民眾喝酒就應該找替代運具，不要存有任何僥倖心態，但若在餐廳放酒測器，儘管標準再嚴，會不會變項鼓勵民眾試試看可否上路？他建議，政府應積極發展酒後代駕，尤其是公共運輸發展不足的地區，才能真正有效杜絕酒駕。

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(中時)