CP值超高不能錯過！ 這款奶茶搶購一空

今年夏天飲料界的新人氣王誕生了！最近被推爆的紅色瓶身「厚奶茶」，因是美式賣場專賣，熱銷程度甚至有門市已缺貨。但民眾的反映十分兩極，有人認為奶味濃、茶味濃，但也有人覺得太甜了。超商其他款熱賣奶茶，有超萌包裝瓶身的粉紅色的「玫瑰奶茶」和有著Q版乳牛圖案的「好朋友奶茶」，同樣擄獲許多奶茶控的心。

美式賣場近日開賣的厚奶茶被搶購一空(圖截取自影音畫面)

美式賣場才剛開門營業十分鐘，架上第一層全都空了，這個夏天最夯的奶茶八月底才上市，就引爆搶購熱潮。有民眾衝去賣場卻發現早已賣光，甚至有補貨的第一天就被搶購一空！

瓶身可愛的小牛圖案(圖截取自影音畫面)

粉紅色的夢幻瓶身，吸引充滿少女心民眾的目光，玫瑰蜜香奶茶一度賣到缺貨，工廠全產線加班至大半夜。而超商炙手可熱的還有這款粉紅瓶身，畫了一隻可愛的乳牛，喝起來像牛奶糖口味。

有行銷專家認為瓶身設計和商品命名，是吸引消費者的重點。在這偌大的飲料市場中，除了內容物好喝外，瓶身也成為行銷主軸。

(中天)