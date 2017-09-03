色慾薰心 五旬男性侵七旬女鄰居未遂 遭判6年半
彰化縣51歲卓姓男子，去年10月底凌晨潛入隔壁三合院，全身光溜溜摸上七旬女鄰居的床意圖性侵，老婦大驚失色大喊「你想幹嘛？你當我兒子都可以了」奮力一腳將男子踢開，天亮後羞憤報警提告，彰化地院以侵入住宅強制性交未遂罪，判處卓男6年6個月徒刑。
判決書指出，有毒品前科的卓男12年前與妻子離婚，後子女過世，隻身住在老家，當鐵工度日；隔壁老婦人去年初喪偶後獨居在三合院，兩家相鄰50公尺，卓男幼時還曾與婦人之子一起玩耍。
去年10月27日凌晨1點多、夜深人靜，卓男見住處大門未鎖，無故侵入住宅後見老婦僅著上衣、內褲睡覺，竟全身脫到一絲不掛摸上床；老婦翻身時驚醒，嚇得大叫救命；色慾薰心的卓男一手摀住其口鼻，一手意欲強脫其內褲。
老婦死命掙扎反抗，兩人拉扯間滾到床底下，卓男仍不願罷休、繼續上下其手，她只好用力一腳將人踢開，打開床頭燈才看清是卓男，大罵「你當我兒子都可以了！」卓男竟回「嬸啊，我現在就沒太太，妳給我那個一下。」最後見無法得逞才迅速穿上衣褲離開。
卓男到案後否認犯行，卻對婦人內褲驗出其DNA無法提出解釋；法官審酌案發時被害人已70高齡，足作被告之母，甫喪偶不久，被告竟罔顧長幼倫常，為滿足一己性慾，侵入住處以強暴手段強制性交未得逞，使被害人身心重創、恐懼莫名，且犯後未坦承、表示悔意，又未與被害人和解取得諒解，所為極為惡劣，因此做出上述判決，全案可上訴。
(中時)
關鍵字：性侵
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