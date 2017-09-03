露營區剷山造景 居民憂遇土石流恐滅村！

露營熱潮卻衍生開發亂象，新竹尖石山區的業者為了打造360度無敵環景，竟把大樹砍光、出動怪手開挖，再鋪上水泥開發成露營區，原本翠綠山頭變成「鬼剃頭」，光禿禿一片，這樣的情形也出現在苗栗、花蓮、南投等山區，就怕嚴重恐怕會滅村，檢方目前已查辦尖石鄉地主等相關涉案人。

仔細一看尖石鄉山區，連山稜線都已經被刨成黃土，地面上還出現明顯裂痕，5年前只有10幾家露營區，現在卻暴增到170家，還有業者為了打造360度無敵環景，把大樹全砍光後出動怪手不斷開挖，再鋪上水泥開發成露營區，明顯違法。

有許多遊客為了一睹壯麗山景，趁著周末帶著一家大小開心到山區露營放鬆，殊不知早已造成當地居民困擾，面對滅村危機，檢方已查辦尖石鄉等相關涉案人要釐清責任歸屬。

(中天)