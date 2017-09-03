「該進來時不進來」 小亮哥妻怨21年婚有代溝

小亮哥和妻子林姿佑結婚21年，是演藝圈模範夫妻。(圖／本報系資料照)

小亮哥和妻子林姿佑結婚21年，雖然是演藝圈模範夫妻之一，不過婚姻路也遇到不少困難，包括年齡代溝、價值觀不同等，不過因為小亮哥穩重、安定，加上「外型不帥」，成為林姿佑點頭嫁關鍵。

據《壹週刊》報導，林姿佑和小亮哥不顧她父親反對，交往了7年，最後她點頭嫁的關鍵，就是「老公不帥」，她也稱讚對方成熟穩重、讓人有安定感，而她自豪的馭夫術「就是完全不理他」，完全尊重老公不要求改變。

不過婚後兩人價值觀常有分歧，她坦言有代溝，例如買房、買車，小亮哥會精心計算，她則認為享受當下，所以夫妻倆財務獨立，此外連床事都會彼此抱怨，她透露有陣子比較忙，對那檔事少了熱忱，幾次臭臉拒絕後，從此老公不再求歡，這次換她不開心，「我累得要死，該進來的時候不進來，他不夠機靈。」

不過抱怨歸抱怨，她也會自嘲女人心難捉摸，所以雖然嫌小亮哥不會討女生歡心，但還是喜歡他的穩重、安定。

(中時電子報)