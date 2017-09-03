釋除底渣汙染疑慮文蛤價揚 地方大力促銷

雲林縣長李進勇（右五）、口湖鄉長林哲凌（左二）和養殖業者一起大力行銷雲林優質水產。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（左三）、口湖鄉長林哲凌（右）等一起摸文蛤，為雲林優質水產大力行銷。（許素惠攝）

沿海媽媽烹煮最新鮮的漁產。（許素惠攝）

今年文蛤異常大量死亡，彰雲嘉與台南皆然，但有媒體張冠李載指受口湖鄉底渣汙染，使得價格一度下跌1成，經雲林縣府再次檢測、說明，釋除市場疑慮，目前價格回升至每台斤82至85元，縣府和口湖公所在中秋前大力行銷。

雲林文蛤異常大量死亡以台西和麥寮較嚴重，今年平均育成率不到1成，口湖下崙、下湖口等八大養殖區養成率相對好，最少有6成，最高8成多，平均育成率7成。

然而卻有網路媒體報導文蛤死亡是受堆置在口湖鄉後厝村的底渣所汙染，甚至扯到水稻空包，導致原本因量少價高每台斤約86元的文蛤，應聲下跌到78元，業者對不實報導憤憤難平。

縣環保局以媒體指稱台南社大所使用的XRF（非破壞試驗）檢測儀器，當場檢測304金屬碗打臉報導不實與錯亂，強調該儀器只能分析金屬成分含量，對人體或環境是否有害，需分析溶出量。

農業處長林慧如也說，口湖底渣場方圓3公里根本沒有文蛤養殖場，而稻穀空包的農民的稻田也不在底渣場附近，該垃圾場地目早已變更為特定目的事業用地，並無違法。

正面迎擊不實謠言，及時挽救養殖產業，目前文蛤價格再度站上80元大關，產地價格上升到每台斤82至85元間，隨著中秋節腳步逼近，業者評估後勢仍有可為。

縣府與口湖鄉公所結合雲林縣養殖漁業發展協會大力行銷優質水產，縣長李進勇強調，縣府嚴格檢測未上市水產品質與衛生，建置產銷履歷認證，消費者掃QR code就能追溯檢驗合格的水產源頭與銷售過程，安全又安心。

(中時)