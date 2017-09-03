高市車辨系統首建功 搶匪無所遁形
39歲吳姓男子缺錢花用，飛車搶奪1名外籍菲傭皮包後逃逸，但鳳山警方以車追人，清查車主相關人等都無所獲，剛建置的車牌辨識系統派上用場，讓搶匪無所遁形；警調閱該車歷史軌跡，發現該車每日固定時間會行駛過經武陸橋，派員埋伏在橋邊，果然發現其蹤影，尾隨跟監逮人，這也是高市車辨系統首建功。
外藉菲傭雅妮上月28日中午12時38分許，騎腳踏車途經鳳山區文聖街與華泰街口時，遭1名男子騎機車搶奪放置在腳踏車前籃子皮包，損失3000元及居留證，搶匪得手後騎車逃逸無蹤；雅妮當下未報案，也嚇到不知該如何處理，昨在雇主陪同下，上警局報案。
不過，警方調閱監視器畫面，掌握搶匪做案機車車牌，卻發現41歲陳姓車主因毒品案件在監服刑，清查戶內人口等其他資料也無所獲；鳳山分局偵查隊長王春生靈機一動，突想到市警局長陳家欽大力推動車牌辨識系統，有助警找出蛛絲馬跡突破辦案盲點。
警於是運用目前正進入測試階段的車辨系統抓搶匪，警方調閱該機車歷史軌跡，發現每日固定時間，都會經過經武陸橋，警方派員埋伏橋邊，果然發現搶匪蹤影，一路隨尾跟監至鳥松區美山路，路邊攔下騎士吳男。
吳男面對警詢問一度否認搶奪犯行，但警出示監視器拍下的搶奪畫面、當天的機車及穿著，令他啞口無言；他坦承缺錢行搶，還帶警到水溝打撈丟棄的紅色皮包、居留證等物。警說，吳男籍設大樹區，居無定所，今年5月2日才犯下竊盜、毒品等案，尚未入監服刑，已函請戶籍所在地仁武分局新增列管，訊後將他依搶奪罪送辦。
(中時)
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