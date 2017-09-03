車辨系統涵蓋高市中心 助維護社會治安

高市車牌辨識系統即將佈建完成，涵蓋人口超過120萬人的市中心，雖有擔憂人權疑慮，但該系統有助維護社會治安，民眾普遍接受。(劉宥廷攝)

高市車牌辨識系統即將佈建完成，涵蓋人口超過120萬人的市中心，雖有令人憂心是否宛如電影《楚門的世界》Live版，但該系統有助維護社會治安，民眾普遍接受；警方表示，僅有涉及犯罪、交通事故或失蹤人口等特定案件，才會調閱監錄系統畫面，調閱過程很嚴謹。

高市府去年編列1800萬元、今年再編列1000萬元預算，將車牌辨識功能導入監視器系統中，未來警方可即時追蹤任一車輛位置、調閱出車輛行駛歷史軌跡，但車牌辨識具備身分辨識、定位、即時等功能，監控對象讓人擔憂會有違法等疑慮。

不過，普遍民眾仍認為，只要能讓社會安寧，監視器內有什麼功能都還可接受，畢竟歐美很多國家的路口監視器早有這些功能，且警方監控對象也侷限罪犯。

高市警局規劃將車牌辨識功能導入監視器系統，今年下半年起，先由前金、新興、三民、苓雅、前鎮、鳳山、鼓山、左營等治安狀況較繁重的行政區開始。

市警局指出，近來犯罪越來越科技化，警方會在保護人權的前提下，運用高科技系統防堵犯罪，讓一切更周延；強調，僅有涉及犯罪、交通事故或失蹤人口等特定案件，警方才會調閱監錄系統畫面，調閱過程相當嚴謹。

(中時)