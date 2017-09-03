艷星改當廟婆豁然開朗 普渡法會上宣布婚訊！
過去曾因拍攝上空寫真集大開知名度的火辣寫真女星于婕(陳鳳)，40歲的她一度消失在螢光幕前長達3年時間，後來才曝光她轉職轉很大，竟投身宗教還考取道士證照，目前在新莊某宮廟當廟婆，樸素度日的結果，便是她僅花3年多就還完百萬債務，如今更傳出新消息，在普渡法會上宣布將跟圈外人男友結為連理，正在準備婚事。
于婕日前驚曝轉職當道士，還當駐廟廟婆幫通靈問事，據《自由時報》報導，今天她現身新北市中和一帶，全副武裝參加中元普渡法會，透露雖擔任宗教職業雖沒薪水，「但這對我來說是無價的」，而目前持續修行的她，表示每次升職都得考試，她目前在第二階段，正準備升等，對此很緊張，但沒有因此疏忽感情生活。
日前于婕就曾說過道教很人性化，重視家庭也可結婚，而她有一個交往3個多月、小她2歲的上班族男友，今天也到場陪伴，一等就是好幾個小時，于婕甜蜜表示男友凡事包容「真的對我很好」，驚喜透露正跟雙方家長橋婚禮事宜，會採取道教儀式成婚。
至於演藝工作，自從于婕轉職當廟婆的新聞曝光後，確實上了幾個電視節目，她也表示有不少戲約上門，但若是現在找她輕解羅衫再當艷星，她會非常掙扎，理由是有了另一半，要顧及對方的感受，而且不想違反「善良風俗」，所以雖知只是演出，但還是會覺得怪怪的。
(中時電子報)
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