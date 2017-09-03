強度創歷史之最!韓氣象廳：核試威力是第5次9.8倍

北韓進行第6次核試，韓國氣象廳分析指出，此次威力創歷史之最。(取自《勞動新聞》)

北韓今早發生規模6.3強震，北韓官方稍早發布新聞證實，試爆氫彈大獲成功。南韓氣象廳分析，此次核試的威力創歷史之最，為去年9月第五次核試的9.8倍。

《韓聯社》引述南韓氣象廳人士說法，指此次人工地震強度比先前的五次強，威力創歷史新高，是去年第五次核試的9.8倍。南韓政府推測，第六次核試爆炸當量為50千噸，但具體數值仍待進一步分析。

中國地震台網顯示，9月3日11時30分在北韓北緯41.35度，東經129.11度發生規模6.3的強震，震源深度0千米，疑為核彈試爆，日本隨後證實北韓進行第6次核試，首相安倍晉三表示「無法接受」。

(中時電子報)