吳念庭第2棒4支0 中斷連5場安打

吳念庭今4打數無安打，中斷連續5場有安打紀錄。(圖：擷取自吳念庭臉書)

西武今(3日)歐力士之戰，不敵對方壘方有人適時擊出安打大量得分，終場以6比11落敗。效力西武的吳念庭，此役4打數沒有擊出安打，中斷之前連續5場有安打紀錄。

吳念庭自8月25日升至1軍以來，打過第9棒、第6棒與第1棒，今則被安排先發守三壘，改打第2棒，但這個棒次顯然沒為他帶來好運，近6戰首度沒有擊出安打。

吳念庭此役4打數於1上擊出投手前滾地、3上一壘前滾地、5上左外野高飛、7上同樣左外野高飛。

這4次打擊除了首打席是110公里變化球，另3次球速都在150至151公里之間，顯然沒掌握好慢、快速球的擊球點。此役4支0，讓他平均打擊率下滑至2成80。

西武此役只被歐力士擊出7支安打，卻失11分，問題出在全場發生4次失誤，以及壘上有人都被擊出長打，造成大量失分。

歐力士3棒吉田正尚，利用壘上有2名靠失誤上壘隊友，轟出3分全壘打；5上，洋炮馬雷洛擊出清壘3分打點二壘安打；7上，安達了一也打出清光壘包的3分打點三壘安打。

(中時電子報)