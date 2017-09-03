腸病毒正流行！　開學小朋友要注意

衛生局呼籲小朋友勤洗手，避免感染腸病毒。（桃園衛生局提供）

腸病毒正流行！桃園衛生局表示，暑期才剛結束，學校已經開學，但腸病毒疫情正在增溫，根據疾管署統計，上周全國腸病毒門急診就診達1萬3153人次，每周疫情呈現小幅度上升，中部地區甚至新增1例克沙奇B3型腸病毒併發重症確定病例，衛生局呼籲民眾注意家中小孩開學後的身體狀況，若有急重症徵兆千萬別輕忽就醫。

衛生局表示，目前檢出型別以克沙奇A型為多，近期鄰近國家中，越南腸病毒疫情上升，新加坡及韓國疫情持平，日本、泰國、香港、澳門、中國大陸疫情下降，其中越南、韓國、日本手足口病病例數高於去年同期，市民若有到東南亞國家旅遊，要特別注意手足衛生和同行小朋友的健康狀況。

衛生局也提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，小朋友如果被診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快，就是重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

(中時)