譴責北韓氫彈 日本調查空中輻射物質

北韓今(3)日揚言已成功進行氫彈試驗，日本政府隨即通過外交管道向北韓提出抗議並強烈譴責。防衛省為調查空中的輻射物質，日本航空自衛隊3日派出搭載集塵器的T4練習機升空蒐集情報。

日本防衛大臣小野寺五典下午在防衛省表示，為調查因北韓核試引起的空中輻射物質，日本航空自衛隊已派出搭載集塵器的T4練習機，陸續從青森縣的三澤基地、石川縣的小松基地和福岡縣的築城基地起飛，負責蒐集最新情報。

日本首相安倍晉三針對北韓的暴舉則強調，「這是絕對不容允許的，已指示相關省廳密切注意北韓今後的動向，進行情報蒐集和分析，以確保國民的安全和安心。」

日本外務大臣河野太郎3日在首相官邸出席國家安保會議後向媒體表示，「日本政府已斷定北韓進行核試，並透過北京大使館強烈譴責其違反聯合國安理會決議。」 日本官房長官菅義偉3日在記者會上表示，將要求聯合國安理會召開緊急會議。

(中時)