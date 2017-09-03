噴漆塗鴉玩家進駐泰山　老舊店家門面好奔放

泰山藝文協會邀國內外60多位的塗鴉藝術家、街頭創作者、彩繪師共襄盛舉，冀望藉鏡紐約的百門計畫，將明志路商店打造成極具特色的街頭藝廊。（陳心瑜攝）

泰山藝文協會邀國內外60多位的塗鴉藝術家、街頭創作者、彩繪師共襄盛舉，冀望藉鏡紐約的百門計畫，將明志路商店打造成極具特色的街頭藝廊。（陳心瑜攝）

泰山藝文協會邀國內外60多位的塗鴉藝術家、街頭創作者、彩繪師共襄盛舉，冀望藉鏡紐約的百門計畫，將明志路商店打造成極具特色的街頭藝廊。（陳心瑜攝）

里長也開心地以塗鴉鐵門為背景拍照，右一、右二為泰山區長劉淑芬、泰山藝文協會理事長林昆山。（陳心瑜攝）

國內外60位塗鴉玩家本月初進駐新北市泰山，在明志路一段的商家進行「Gate Ready鐵門彩繪」活動，無償為將近百間店家彩繪鐵門，老舊商家門面瞬間變得繽紛活潑，創作者為鐵捲門噴上大膽奔放的色彩，還未完工已吸引不少民眾好奇駐足，預計本月10日前全數完工。

發起活動的泰山藝文協會請到塗鴉平台Click Clack，邀國內外超過60位塗鴉創作者、街頭藝術家、牆面彩繪師藝術家進駐泰山，並說服店家清洗鐵捲門、提供為噴漆藝術的畫布，師法紐約「百門計畫」，讓街頭變成最大的公共畫廊。

不少觀望的店家、長輩一開始對噴漆和塗鴉有疑慮，但看到藝術家進場創作後、鐵捲門變得繽紛，也紛紛表示想加入，主辦單位希望年輕人能帶給在地店家不一樣的活力，也讓藝術更貼近社區。

泰山藝文協會理事長林昆山說，明志路一段是泰山的市中心，也是泰山通往五股的幹道，或因人口外移、或因景氣問題，不少店家都拉下鐵門，許多閒置店面長期招租，以往商業活絡的景象已不復見。

林昆山表示，泰山藝文協會花了約4個月時間走訪每個店家，邀了國內外共80名藝術家進駐泰山，並說服店家清洗鐵捲門、提供為噴漆藝術的畫布，不少觀望的店家最近看到鄰居鐵捲門變得繽紛，也紛紛改變心意，目前有高達8成店家加入。

林昆山說，不少塗鴉創作者喜歡噴漆文字傳達理念，但活動宗旨是希望以藝術連結社區，因此和創作者溝通，希望以圖像創作為主，並將各路段畫分粉紅、綠、橙等不同色系，其他的就讓創作者自由揮灑創意，「有些里長反映想要畫泰山巖（廟宇）、畫農田，但我們都跟里長說讓年輕人自由發揮啦！」

泰山區長劉淑芬說，活動接下來有機會推廣到明志路二段、三段，讓泰山街頭變成最繽紛的特色街頭藝廊。

(中時)