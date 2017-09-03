噴漆塗鴉玩家進駐泰山 老舊店家門面好奔放
國內外60位塗鴉玩家本月初進駐新北市泰山，在明志路一段的商家進行「Gate Ready鐵門彩繪」活動，無償為將近百間店家彩繪鐵門，老舊商家門面瞬間變得繽紛活潑，創作者為鐵捲門噴上大膽奔放的色彩，還未完工已吸引不少民眾好奇駐足，預計本月10日前全數完工。
發起活動的泰山藝文協會請到塗鴉平台Click Clack，邀國內外超過60位塗鴉創作者、街頭藝術家、牆面彩繪師藝術家進駐泰山，並說服店家清洗鐵捲門、提供為噴漆藝術的畫布，師法紐約「百門計畫」，讓街頭變成最大的公共畫廊。
不少觀望的店家、長輩一開始對噴漆和塗鴉有疑慮，但看到藝術家進場創作後、鐵捲門變得繽紛，也紛紛表示想加入，主辦單位希望年輕人能帶給在地店家不一樣的活力，也讓藝術更貼近社區。
泰山藝文協會理事長林昆山說，明志路一段是泰山的市中心，也是泰山通往五股的幹道，或因人口外移、或因景氣問題，不少店家都拉下鐵門，許多閒置店面長期招租，以往商業活絡的景象已不復見。
林昆山表示，泰山藝文協會花了約4個月時間走訪每個店家，邀了國內外共80名藝術家進駐泰山，並說服店家清洗鐵捲門、提供為噴漆藝術的畫布，不少觀望的店家最近看到鄰居鐵捲門變得繽紛，也紛紛改變心意，目前有高達8成店家加入。
林昆山說，不少塗鴉創作者喜歡噴漆文字傳達理念，但活動宗旨是希望以藝術連結社區，因此和創作者溝通，希望以圖像創作為主，並將各路段畫分粉紅、綠、橙等不同色系，其他的就讓創作者自由揮灑創意，「有些里長反映想要畫泰山巖（廟宇）、畫農田，但我們都跟里長說讓年輕人自由發揮啦！」
泰山區長劉淑芬說，活動接下來有機會推廣到明志路二段、三段，讓泰山街頭變成最繽紛的特色街頭藝廊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。