不搶旺季出遊！暑假後旅宿省錢高品質

北投大地酒店奇岩客房，備品為法國精品HERMES愛馬仕沐浴保養組。(北投大地酒店提供)

北投大地酒店雙人下午茶套餐。(北投大地酒店提供)

北投老爺槿客房附有溫泉湯池(圖片取自老爺酒店集團官網)

台南老爺行旅家庭客房(圖片取自老爺酒店集團官網)

知本老爺精緻客房(圖片取自老爺酒店集團官網)

礁溪老爺和洋式套房(圖片取自老爺酒店集團官網)

宜蘭傳藝老爺行旅家庭客房(圖片取自老爺酒店集團官網)

暑假是親子旅遊高峰，不但房價高，人滿為患的狀態下，住宿、旅遊品質也相對低落，想來個真正能放鬆身心的度假，暑假過後正是好時機。

北投大地酒店推出「九月指定日入住送雙人下午茶」，凡預訂2017年9月指定日入住，並電話訂購指定住房專案「暑期限定(一泊一食) - 奇岩客房&楓林客」、「暑期限定(一泊二食) - 楓林客房」、「美麗綺妍‧閨蜜假期(一泊二食) - 奇岩客房」，另贈送「雙人下午茶乙套」(原價980元+10%)。指定日為：9/4、9/5、9/6、9/10、9/11、9/12、9/13、9/14、9/17、9/18、9/19、9/21、9/27、9/28，數量有限，詳情請洽訂房服務專線02-2893-1312。

老爺酒店集團則推出「極靜省 整個飯店都是我的度假主場」，9/4-9/17雙周限定促銷優惠。知本老爺酒店與宜蘭傳藝老爺行旅皆推出一泊一食，精緻客房雙人每房$4,600，家庭客房四人，每房$6,600，續住皆享有第二晚半價優惠；礁溪老爺酒店推出一泊二食，洋式山景雙人，每房$8,900，第二晚半價$4,450(僅含早餐)、和式山景三人，每房$12,000，第二晚半價$6,000(僅含早餐)、和洋式四人，每房$15,600，第二晚半價$7,800(僅含早餐)。

北投老爺酒店槿客房雙人，每房$8,800，一泊二食(含$1,680套餐2客)，續住第二晚加價優惠$7,000(再贈甜點下午茶)；台南老爺行旅，兩人行旅客房，三天兩夜NT$4998(不含早餐)、四人家庭客房，兩天一夜NT$4998(含四客早餐)，假日不加價。

(中時)