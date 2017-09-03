中元普渡祭典 賴清德祈求國泰民安
中元節將至，台南市長賴清德今天下午前往台南市殯葬管理所主持106年度中元暨秋分祭典法會，並帶領現場市民一同祭拜，祈求風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶，並表達對先人之追思，儀式莊嚴隆重。
今日的祭典法會由賴清德擔任主祭官，陪祭官包括：立法委員葉宜津、民政局主任秘書陳仲杰、警察局第六分局分局長吳清飛、南區區長朱棟、殯葬管理所長郭輝信及台南市葬儀商業公會等多位代表。
台南市殯葬管理所也呼籲，為尊重民俗並兼顧環保趨勢，在祭祖追思之餘，請將金、銀紙集中焚燒，以響應「紙錢減量、以功代金、功留子孫」政策，並採用足百大面額紙錢，有誠心、量少好攜帶，保佑一樣多。同時也請市民支持台南市政府環保局推廣的「以功代金」作公益活動，將購買紙錢香枝的花費捐給慈善團體，化小愛為大愛，將祭祀誠意化為善心，幫助貧困弱勢，既能作公益也兼具環保。
台南市殯葬管理所還希望市民多加支持「心誠一柱香、入塔不持香、雙手合十以心香謹向先人致意」，並特別於塔前廣場民眾祭拜區設置供桌，且實施塔內不燒香措施，於塔外焚香祭拜後，請將香插於塔前天公爐，入塔不持香謹向先人致意，以有效改善塔區空氣及祭拜品質。
(中時)
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