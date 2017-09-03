埔里國小120周年 期盼校友回娘家
埔里國小為擴大慶祝建校120周年，正式成立「埔里國民小學校友會」，由前省議員鄭文鍵當選理事長，今首次召開各屆校友會員代表大會，會中除頒發當選證書及擬定各項活動事宜；鄭理事長並期待埔里最優質、最具口碑的埔里國小，能藉由校慶讓各屆校友返校交流、互動、尋根的機會，共同回憶小學求學的甜美回憶。
埔里國小校友會選出的會務幹部為：理事長鄭文鍵；常務理事黃坤練、黃傳德、劉國興、游義誠；理事劉武雄、劉天福、陳昌元、張崇錡、蔡鳳琴、蔡文榕、陳進萬、詹文平、卓秀燕、曾元信；常務監事趙英明、監事陳秀端、劉佳豐、王庭捷、楊岱霖；並聘任陳玉寄為籌備會總幹事、趙元炤為副總幹事。
鄭理事長表示，921大地震後，不少校友電話地址都異動，尋人不易，所幸現有Line群組，希望能迅速發揮功效，讓校友回娘家；尤其今年適逢建校120周年，期待已畢業的7萬多名校友都能返校參與盛會，共同見證這歷史性的美好日子，並藉由老同學的聚會，重溫童年快樂情懷，勾起串串古老又珍貴的回憶。
埔里國小校長鐘森雄表示，10月21日是埔里國小120歲生日，希望校友們都能珍惜這難得日子，一起回娘家相聚，共同「回味童年，暢談往事」，當天活動除有校慶園遊會、師生藝文展、並有路跑、踩街、傑出校友表揚及校友餐敘等活動，期待大家的蒞臨同聚首。
(中時)
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