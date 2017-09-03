電影《鬥陣俱樂部》贈票活動

《鬥陣俱樂部》。（圖／聯影電影）

鬥陣俱樂部 FIGHT CLUB

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★ 摧毀正三觀 抒壓必看之神片

★ 厭世這種病 打一場架就好

★ IMDB選為1999年度最佳電影

★ 「50張你必須擁有的DVD」第一名

★ IMDB 8.8 高居 影史百大第10名 影癡必看

9月22日 要打趁現在

劇情簡介

傑克（艾德華諾頓飾）為某汽車公司的調查員，日復一日的枯燥生活，導致嚴重的失眠症，於是他裝病潛入重症患者互助會，希望找到各種紓解壓力的出口…。某次旅途，他在飛機上結識了賣肥皂的商人泰勒（布萊德彼特飾），回家時發現公寓離奇被炸毀，只好搬去跟泰勒住；兩人為了尋求刺激，宣洩情緒，開始創建「鬥陣俱樂部」:一個讓會員解放暴力慾望，彼此不戴護具而互毆的聚會，藉由自由搏擊獲得片刻的快感，所有人都將泰勒視為教父。

隨著「鬥陣俱樂部」規模與人數日益壯大，成為全國性地下組織，泰勒開始煽動會員對社會進行破壞，傑克無法忍受決定出手阻止，卻也發現了一個他無法面對的驚悚秘密……

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2. 特映時間： 2017.09.18(一) 21:00 國賓影城@長春廣場

◎ 得獎公佈：09/13下午2點。得獎名單公布於該網頁

領票時間：9月13日下午1點至9月17日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)