國立水里商工校刊《情繫紅樓》，勇奪全國競賽三大獎。（廖志晃攝）

國立水里商工校刊，勇奪全國競賽三大獎。（廖志晃攝）

國立水里商工校刊《情繫紅樓》，參加全國高級中等學校「丹文玉版─學生校園刊物競賽」，在全國100多所學校中脫穎而出，囊括金質獎、文編獎、美編獎！校長劉丙燈表示，榮耀歸功實力堅強的國文科教師，及校刊社的用心編輯。

水里商工校刊，由校刊社30位對書刊編輯有興趣的同學共同製作，指導老師吳如琳表示，校刊社以製作全體師生喜愛的校園刊物為目標；劉丙燈感謝她的指導，為學生創造成功經驗！

吳如琳說，《情繫紅樓》校刊特色包括，以雜誌的編輯概念，添加流行元素，如校園APP、Cosplay、打卡、壯遊、微電影等，讓校刊增添話題性及流行感，更加貼近學生。

每個單元的隔頁，採用同學參加「感動滿載校園相片故事」的優勝作品，透過學生的雙眼看校園，也培養美學鑑賞能力；而洪春成老師長期推動「紅樓雅集」藝文活動，每月安排展覽藝術家作品，落實美術融入技職教育，對學生的美學概念的確有極大助益。

另外，還有「村光學旅」紀錄集集鐵路支線風華、沒落、振興。「原聲出走」報導新鄉國小合唱團成立的艱辛過程。喚起對在地文化的重視與保存。

而「當我們同在異起」單元，則將在地視野推至國外，由走訪過日本、法國、芬蘭、泰國的同學，現身說法，省思中外差異。

在新住民多元民族文化部分，則以淺顯生動的照片，加深師生的了解與認同，培養宏觀的視野與包容。

校刊社社長王沛欣說，參與校刊編輯，讓他學習領導的能力、對文學的視野，也提升編輯及採訪的技巧，感謝評審團的青睞與肯定，更感謝學校老師的用心指導。

(中時)