蔡依林看影片笑噴 網紅阿翰開口下秒卻得罪女神

網紅新秀「阿翰po影片」無厘頭影片引發熱議，蔡依林也被他逗樂。（圖／取材自蔡依林 Jolin Tsai、阿翰po影片臉書）

網紅新秀「阿翰po影片」的阿翰，以自創影片「校慶突如其來的驚喜」模仿國中女生爆紅，曾以模仿台北市長柯文哲、房東阿姨等，在網路上引發話題，連邰智源、許瑋甯都搭上這股模仿熱潮，如今連歌壇天后蔡依林也被他逗樂，直呼：「笑到報警」。

蔡依林日前在臉書轉發阿翰影片，影片中阿翰模仿說台灣國語的算命阿姨，問了妹妹出生年分後，他掐指一算，口中還念念有詞說：「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」，下一句卻又突然接到金屬元素周期表：「氫鋰鈉鉀銣銫」，算出妹妹的前世是薯條。

阿翰無厘頭影片引發熱議，蔡依林也被逗樂，在臉書轉發還直呼：「笑到報警＃失態了我」，阿翰得知被天后分享作品，更是激動留言：「謝謝Jolin姐姐，從小的偶像，真的很感動!!!!」網友趕緊糾正「你居然留言從小的偶像..這是致命的留言啊..」，還虧阿翰「不會聊天的阿翰」。

(中時電子報)