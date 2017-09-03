載貨覬覦業者富裕 擄老闆兒子勒贖被判12年

程姓男子曾到林姓老闆公司載貨，覬覦林家經濟富裕，在84年間夥同張姓友人擄走林老闆的兒子，劫走皮包內1萬多元，並蒙眼強押到彰化及台中等各地躲藏，向林家勒贖新台幣230萬元，在中市太平區取款時遭警方逮捕。二審依強盜擄人勒贖罪，判處程男徒刑12年、褫奪公權6年。

判決書指出，程男到林姓老闆位於南投的公司載貨，發現林老闆經濟富裕，與張姓友人謀議綁架林老闆的兒子，兩人在85年5月間晚間開借用車輛、懸掛偷竊車牌，進林老闆公司，戴安全帽持長刀架住他的兒子，並用膠布矇住眼、口，以棉繩綁住手腳，劫走他皮包內的現金1萬3500元，強押林男上車，載至臺中、彰化等各地躲藏，詐稱擁槍恐嚇林男不要輕舉妄動。

程男兩人多次打電話給林老闆勒贖，林老闆依約定5月31日傍晚攜帶230萬元現金，在中市太平區長龍橋附近取得交贖地圖資料，再依地圖指示前往東汴國小附近放置贖款。程男留在山區工寮監視林男，由張男前往取款，當場被警方逮捕，程男發現有異趁機逃逸，警方救出林男。

程男辯稱，他與張男起初只想竊取財物，後來才演變成擄人勒贖，他因反對沒用而參與擄人勒贖，他並未拿被害人現金；張男作證時卻說，兩人並非行竊，而是要帶走被害人，並辯稱是被害人主動拿錢給他們買食物，4500元被程男拿去花用；但被害人否認給錢，指稱是被兩人劫走。

一審依強盜擄人勒贖罪，判處程男徒刑12年、褫奪公權6年，並宣告與程男與張男的犯罪所得共同追徵。程男不服上訴。

台中高分院認定程男犯罪所得為4500元，其餘9000元則張男所得，認為一審對犯罪所得宣告有所疑慮，而撤銷改判，依強盜擄人勒贖罪判處程男徒刑12年、褫奪公權6年、追繳犯罪所得，全案仍可上訴。另外，共犯張男已由台中高分院另案判處徒刑14年、褫奪公權8年確定在案。

(中時)