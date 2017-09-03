中國時報北京奧運報導 獲天津體育博物館收藏

天津體育博物館收藏2008北京奧運報導，中國時報(由上往下數來第4份)也在其中。(黃邱倫攝)

中國時報2008年北京奧運報導(由上往下第3份)，被天津體育博物館列為館藏。(黃邱倫攝)

剛開館兩天的中國天津體育博物館，館藏相當豐富，不但詳細介紹中國參加奧運會過往歷史，還有許多知名運動員的簽名，其中最特殊的是2008年北京奧運本報記者報導紙本獲得博物館收藏。

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中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)

中國大陸參加奧運會的歷史。(黃邱倫攝)