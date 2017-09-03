艾莉絲回台被當海外華僑 嘆：自己人要挺自己人

艾莉絲離婚後，現帶著女兒在法國生活。（圖／中時資料照）

艾莉絲離鄉背景打拚後，對家鄉感觸良多。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

女星艾莉絲今年3月自爆和日籍老公已在2年前離婚，現則帶著女兒梨梨到法國生活，日前趁著暑徦期間，母女倆一起回台度假，回到家鄉讓她很有感觸，透露親友把她們當成海外華僑對待，也因在外打拚過，希望台灣人「自己人要挺自己人」。

艾莉絲昨（2日）在臉書寫下這次短期回台的心情，表示法國小孩下禮拜就要開學，大人們也要回到工作崗位，雖然很不捨離開家鄉，但還是要認命地回巴黎繼續打拼。艾莉絲說這次回台，被身邊的親朋好友當成海外華僑一樣對待，到處遊山玩水、吃好吃的，還因此胖了兩公斤，自嘲可以屯來等著冬天來避寒。

因為獨自帶著女兒在外地奮鬥，艾莉絲對於家鄉更有感觸，尤其踏遍世界各地後，更深深迷戀台灣的自然美景和人親土親，感性說：「只希望自己人不要一直批評自己人，台灣沒有家大業大的背景，年輕人材需要更多的自信和肯定」，並喊話「自己人要挺自己人」，才能讓台灣更好。

(中時電子報)