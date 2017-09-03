林飛帆台南提「西瓜說」 賴清德打臉
時代力量台南黨部今天(3日)成立，島國前進發起人林飛帆到場祝賀時說，明年台南市長的選情是「某個黨推個西瓜出來選舉都會當選」；他還認為，台南市的政治環境需要改變，呼籲大家能夠支持第三勢力。但此一「西瓜說」，事後卻被民進黨籍台南市長賴清德打臉。
針對林飛帆的「西瓜說」，賴清德回應表示，台南市是台灣民主聖地，能夠有這樣的雅號是許許多多人犧牲奉獻，才有今天的成果，任何一個人都應該珍惜，特別是對台南市市民的這種民主情操，也應該要給予尊重。他相信政黨的良性競爭是一個好事情，大家一定要推出最好的人選，拿出最好的政見，如此一定可以得到台南市市民的肯定與支持。
時代力量台南黨部今天在海安路成立時，特別以「揭龍目」傳統儀式，揭開時代力量台南黨部的船眼，象徵將在台南將要揚帆啟航，為台南政治帶來新氣象。時代力量還指出，從過去幾次的民調數字顯示，時代力量在台南、高雄是大有可為、後勢可期，相信2018年的台南市議員選舉會有很好的成績。
(中時)
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