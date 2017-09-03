幫加害人講話 時力應改名「斯德哥爾摩力量」

立法院上周在朝野惡鬥下通過爭議十足的「前瞻基礎建設第一期預算」，時代力量立委徐永明臉書砲轟國民黨搗亂才讓預算只砍18.5億就通過，要國民黨拿黨產來還被浪費掉的錢。但徐永明在講這些話前，是不是忘了是誰硬要通過這筆預算的，難道不是民進黨嗎？時代力量自我閹割，只敢批藍不敢批綠，被綠營強暴職權還要當綠營打手。

民進黨面對藍委上萬案海不惜曲解「一事不二議」的規則，也要包裹表決掉藍委提案，創下惡例。此惡例一創，恐嚴重挫傷將來在野黨提案的權利，代表在野黨將來提案，可能都會比照辦理，被執政黨以多數碾壓，時代力量同為在野小黨，不可能不知道這件事情的嚴重性。

國民黨或許在杯葛戰術上不如人，策略及目標混亂，完全玩不贏民進黨，但提出這份離譜前瞻計畫的，不正是民進黨政府？護航這筆預算通過的人，難道不是民進黨立委們？製造惡例壓縮在野黨立委職權的人，難道不正是民進黨的立法院正副院長？時代力量罵人難道不會找對人？

時代力量彷彿患了「斯德哥爾摩症候群」，明明被執政的民進黨以多數暴力強暴職權，還被封殺提案，時代力量不僅不怪民進黨，還把矛頭指向同樣在野的國民黨，把預算通過怪到國民黨頭上，時力與民進黨唱雙簧，一個爽爽通過預算，另一個幫忙抹黑其他黨，大玩兩面手法。

時代力量如果真心覺得自己可以監督地比國民黨好，為何不串連在野黨聯合對抗執政黨？意識形態上就算有很大的差異，在維護立委職權以及監督民生議題上應沒有太大差異，在野聯合逼執政黨傾聽在野黨的聲音才是正途。還是時代力量甘願做側翼，什麼監督制衡都只是說說騙票而已？

時代力量應認清楚，打壓在野黨提案權的是民進黨，時代力量有種應該要發出反抗的聲音，而不是幫執政黨去罵另一個在野黨，如果時代力量只會這樣做，不如改名「斯德哥爾摩力量」。

(中時)