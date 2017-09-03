氣墊鞋恐影響平衡 過度柔軟不適合長者

近來很夯的全氣墊鞋，因底軟輕巧，許多人搶著購買。但是要注意！全足氣墊鞋由於鞋底太過柔軟，如同踩在沙地，易失去平衡而跌倒。尤其年長者已出現不少跌倒骨折的案例，長久下來恐造成膝蓋、髖關節疼痛的機率大增。

挑鞋子學問多，穿起來舒適好走是買鞋的重點。不少人還注重氣墊功能，認為可以走更久。專業醫生則表示氣墊鞋太軟不適合長者，由其對糖尿病患、神經病變的患者，更可能影響平衡。選擇有防滑效果的鞋更佳，不過功夫鞋雖防滑功能和平底鞋一樣，但包覆性不足。

氣墊鞋恐影響平衡 過度柔軟不適合長者

提醒民眾試穿時要留意尺寸，穿鬆了就要換，若鞋子邊緣空間太大，走路過程中又有可能造成扭傷。年輕人穿鞋是要注意防受傷，年長者則是要兼顧足底健康。建議選鞋時，鞋前寬的材質軟硬適中，後腳跟的包覆性要好，才不會影響膝關節、髖關節，甚至脊椎受傷。

(中天)