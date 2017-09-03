連2次重大國際場合搗「彈」 中國政府強烈譴責北韓

9月3日，金磚國家領導人非正式會晤在中國杭州舉行，國家主席習近平（中）、印度總理莫迪（左2）、巴西總統特梅爾（左1）、俄羅斯總統普丁（右2）、南非總統祖馬（右1）手牽手合影。（取自新華網）

金磚國家峰會今在廈門登場，北京傾全力展現大國外交成果。未料，在中國國家主席習近平發言前，北韓竟試爆氫彈，瞬間轉移峰會焦點。這也是北韓連2次在中國召開國際重大會議時搗「彈」 ，中國政府下午透過官媒發出強烈譴責。

5月14日北京召開「一帶一路」國際合作高峰論壇，北韓當天清晨宣布成功試射彈道飛彈。此次，北韓在金磚國家峰會登場前試爆氫彈，不免讓外界聯想，中國表演「主場外交」之時，也是北韓刷存在感之時。

不管北韓是否「刻意攪局」，中國展現「主場外交」優勢的國際會議，非「一帶一路」論壇以及金磚國家峰會莫屬。而這2場會議，北韓都搞動作扭轉了議題方向、轉移了焦點。

新華社今天下午報導，中國政府聲明指出，實現朝鮮半島無核化、維護核不擴散體系、維護東北亞和平穩定，是中方堅定立場，也是國際社會普遍的意願，強烈敦促北韓正視國際社會在半島無核化問題上的堅定意志，切實遵守安理會相關決議，停止採取惡化局勢、同時也不符合自身利益的錯誤行動，切實回到對話解決問題的軌道。

中國的聲明並指出，中方將和國際社會一同全面、完整執行安理會有關北韓的決議，堅定不移地推動半島無核化目標，堅定不移地維護半島和平穩定。

(中時電子報)