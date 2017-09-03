執行整地工程 雲林口湖底渣將在2周內運完

雲林縣口湖鄉後厝村底渣已清運大半，預計2周內可全數清運完畢，開始整地進行該垃圾場改善工程。（許素惠攝）

配合雲林縣口湖鄉公所提出垃圾掩埋場整頓計畫執行，堆置後厝村的2200公噸底渣已清運大半，預計2周內清運完畢，未來將再運回供做該工程的回填材料，鄉長林哲凌為了消除居民疑慮，要求落實廢水處理，並做最強的三層防護措施。

口湖鄉後厝村放置底渣的場地，原本是垃圾掩埋場，目前仍堆置大批舊有垃圾，環境髒亂，鄉公所極力向環保署爭取到8000萬元，將分期改善。

林哲凌指出，先期工程經費近4000萬元，包括整地、底層鋪設不透水布等防汙設施，雖然底渣使用於公共工程於法有據，但為了消除鄉民疑慮，並避免有心人再藉機大作文章，已建請縣府至少得進行3層的防護措施，即回填完底渣材料後，舖上一層不織布，接著是一層混凝土，最後再覆上一層不織布，而抽離的廢水，也要求一定要處理乾淨才能排放。

口湖鄉清潔隊長林嘉億表示，改善工程施作前需先淨空場地，堆置的2200公噸底渣上周已清運部分，預計2周內清運完成，經再次分篩後，再運回做為整頓工程的建材。

林哲凌說，該改善工程估計需消化、使用3萬公噸的底渣進行用地的回填，在嚴格要求做好最強的防護措施下，深信完工後的環境將獲大幅改善。

林哲凌強調，要求環保單位嚴謹把關底渣合格標準檢測，比盲目反對來得有建設性，因為底渣是每縣市、每鄉鎮都得面對的共同問題，即使有焚化爐的縣市，也得自行處理底渣，何況是委託外縣市焚化垃圾的縣市，回運自己垃圾焚化後的底渣是基本，否則付再多焚化費，也沒有縣市願意替雲林焚化垃圾。

(中時)