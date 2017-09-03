新北禽流感源 桃園小農剩5隻雞全送驗

新北家禽屠宰場傳出禽流感疫情，其中13隻來自桃園八德一間小農養雞戶，桃園市動物保護防疫處長陳英豪說，9月1日接獲通報，立即派員到八德養雞場，飼主總共養18隻土雞，剛賣出13隻給新北市，準備幫另外5隻找買主就爆發疫情，動防處已將剩下5隻全數帶走送驗，最快明後天報告就會出爐。

陳英豪說，新北市發現來自桃園的雞有局部潮紅、腳瀰漫性出血等禽流感症狀，送驗昨確診為H5N8禽流感，桃園的報告尚未出爐，但為求慎重，除將剩下5隻雞全都帶走送驗，並協助進行場區消毒，也通知飼主暫時停止飼養。

陳英豪說，周五晚接獲通報就已針對周邊3公里的高危點進行防疫處置，因附近都沒有養禽場，消毒後會密切注意，未雨綢繆。

(中時)