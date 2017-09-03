MLB》達比修有被教士痛擊 道奇教頭：方向是對的

達比修有動作微調中，面對全聯盟打擊最差的教士，慘遭狙擊吞敗。(美聯社)

道奇近期替達比修有調整，試著替他找回受傷前的動作，但在達比修調好前，可得先繳些「學費」，達比修今(3日)碰上全聯盟打線最差、團隊打擊率僅2成33的教士，用88球僅苦撐3局失5分退場，終場道奇2比7吞2連敗，但道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)仍保持耐心，「我們走在正確的路上。」

像達比修這樣動過韌帶移植手術的投手，會為避免手肘再受傷，使得動作改變，羅伯茲說，「包括肩膀跟下半身動作，都和他傷前有些不同。」羅伯茲和投手教練哈尼卡特(Rick Honeycutt)察覺這點，在達比修投完前2場比賽後，3人進行討論，決定替達比修進行動作上的微調。

「每次他站上投手丘，感覺都變得更好。」羅伯茲認為，達比修是很有天分的球員，球隊現在的目標，是讓他為季後賽做準備，「達比修在季後賽會是主戰投手。」隨後達比修連同此役對教士，近3戰投14局失11分，另被打5支全壘打；且此役速球、滑球、曲球都挨打，離完全調好還有一段路要走。

「練習和上投手丘時，投起來有段差距。」達比修認為，問題還是身體機制，想的跟實際投出來的，會不太一樣。不過再頂尖的投手，身體要記住新動作，本就需要時間，會有這結果不讓人意外，羅伯茲也樂觀以對，堅信他們走在對的路上。達比修此役吞敗，戰績8勝11敗、自責分率4.09。

(中時電子報)