綠川原卵石護岸掏空 砌石工法兼防洪
為營造嶄新綠川水岸環境，台中市府自2015年起推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，並以砌石護岸工法將原卵石護岸進行加固，兼顧防洪與周邊居民安全。
但有地方文史工作者在臉書發文質疑整治綠川破壞原有卵石護岸，水利局說明，過去綠川原漿砌卵石護岸經過幾十年的氣候影響，造成原有護岸基礎損壞，水利局以砌石護岸工法將原有護岸保護加固，補強基礎安全，砌石護岸多孔隙的特性也可做為生態棲地，並提供生態豪大雨躲避的空間，目前工程仍在施工中。
市府指出，幾十年來，綠川防洪標準不斷提高，而中山綠橋雖為台中市歷史建築，但其通洪斷面不足，僅約14平方公尺，只有上游河道面積的一半。
為改善排洪瓶頸，水利局在不損及中山綠橋的前提下，採用台中特有的人工擋土柱工法，埋設排洪箱涵，以箱涵加大中山綠橋通洪斷面，保護中山綠橋歷史建築的安全，達到25年洪水不溢堤的防洪標準，保護周邊居民安全。
水利局長周廷彰表示，水利局從防洪安全、景觀、生態觀點出發，為民眾營造安全舒適且嶄新的綠川水岸環境，期望讓全世界透過綠川看見台中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。