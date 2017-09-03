綠川原卵石護岸掏空，砌石工法兼防洪

中市府新砌石護岸工法，加固綠川原護岸，砌石多孔隙特性可做為生態棲地。（盧金足翻攝）

為營造嶄新綠川水岸環境，台中市府自2015年起推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，並以砌石護岸工法將原卵石護岸進行加固，兼顧防洪與周邊居民安全。

但有地方文史工作者在臉書發文質疑整治綠川破壞原有卵石護岸，水利局說明，過去綠川原漿砌卵石護岸經過幾十年的氣候影響，造成原有護岸基礎損壞，水利局以砌石護岸工法將原有護岸保護加固，補強基礎安全，砌石護岸多孔隙的特性也可做為生態棲地，並提供生態豪大雨躲避的空間，目前工程仍在施工中。

市府指出，幾十年來，綠川防洪標準不斷提高，而中山綠橋雖為台中市歷史建築，但其通洪斷面不足，僅約14平方公尺，只有上游河道面積的一半。

為改善排洪瓶頸，水利局在不損及中山綠橋的前提下，採用台中特有的人工擋土柱工法，埋設排洪箱涵，以箱涵加大中山綠橋通洪斷面，保護中山綠橋歷史建築的安全，達到25年洪水不溢堤的防洪標準，保護周邊居民安全。

水利局長周廷彰表示，水利局從防洪安全、景觀、生態觀點出發，為民眾營造安全舒適且嶄新的綠川水岸環境，期望讓全世界透過綠川看見台中。

(中時)