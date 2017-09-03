七月吉祥月 慈濟舉辦祈褔活動

佛教慈濟基金會推廣農曆7月「吉祥月」，埔里擴大舉辦祈褔活動。（楊樹煌攝）

慈濟吉祥月祈褔活動，鎮民各界虔誠禮佛。（楊樹煌攝）

佛教慈濟基金會為推廣農曆7月「吉祥月」，今〈3〉日在慈濟埔里聯絡處舉辦祈福會活動，埔里鎮長周義雄、縣議員廖志誠、吳國昌、林芳妤、許阿甘及各里長、鎮代都熱烈參與，並與450位民眾虔誠禮佛，以歡喜心迎接7月吉祥月。

慈濟吉祥月祈褔活動，同時也邀約各企業、機關、團體響應「世界蔬醒日」，期擴大響應「蔬醒」層面；透過社區愛灑或是沿街拜訪，邀約餐廳、小吃攤加入「世界蔬醒-友善家」行列，期待台灣成為世界第一的友善、健康、蔬醒環境。

慈濟基金會指出，慈濟透過「七月吉祥月祈福會」活動，向社會大眾宣導正信、正念的思維，落實「真正的普度」及提倡「齋戒護生」的蔬醒運動，邀約人人「每1人、每1天、每1餐」都能有茹素、蔬食的生活態度。

(中時)