反駁金磚褪色 習近平：金磚發展潛力趨勢沒有改變

大陸國家主席習近平表示，金磚國家不斷向前發展的潛力和趨勢沒有改變。（圖／截自央視）

金磚國家工商論壇今(3)日下午開幕，面對外界所謂金磚褪色論，大陸國家主席習近平表示，金磚國家不斷向前發展的潛力和趨勢沒有改變。我們對此充滿信心。

習近平致詞時指出，現在，有人看到金磚國家等新興市場國家和發展中國家的增長出現起伏，就斷言「金磚失色、褪色」。毋庸諱言，受內外複雜環境影響，金磚國家發展難免遭遇不同程度的逆風。但是，金磚國家不斷向前發展的潛力和趨勢沒有改變。我們對此充滿信心。

(中時)