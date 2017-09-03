新型態直升機V280開始地面試驗
貝爾直升機(Bell Helicopter)所研發出來的V-280勇猛式旋翼飛機(Valor)，近日完成原型機組裝，已經在德州阿馬里洛裝配中心(Amarillo Assembly Center)進行了地面試驗，阿馬里洛是貝爾公司自己的試飛機場。
航空分析雜誌(aviation analysis)報導，美軍正在規劃下一代的垂直起降飛行器，預計將要取代現役的UH-60黑鷹(Black Hawk)通用運輸直升機，以及AH-64阿帕契(Apache)攻擊直升機，主要參與競標的是貝爾直升機公司與賽考斯基直升機公司，而目前是貝爾公司先提出原型機V280。
V-280是繼承V-22魚鷹( Osprey)的技術基礎，但是機體縮小、重量減輕，以符合競標案的規格。勇猛式的巡航速度為280節（每小時514公里），飛行範圍達3900公里，作戰半徑為1480公里，這種性能比黑鷹直升機要高上2倍以上。
V-280最大的特色是旋翼軸和發動機並不連動，它在起飛階段時，只有轉和變速箱系統會轉向，而發動機持續保持水平，這樣設計的好處是降低發動機進氣不穩的風險，以往V-22魚鷹機最令人詬病的就是在盤旋階段時容易失事，據稱這種全新設計要比V-22魚鷹的複雜機械系統簡單得多，也就安全的多。同時發動機固定還可以使機艙兩側安裝出入口，以往V-22只有機尾能進出。
V-280將由4名組員負責駕駛，另外可以攜帶14名乘客。它可以在外掛上5443公斤的有用載荷。
(中時電子報)
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