北韓試爆氫彈 蔡英文4點裁示確保國內穩定

針對北韓試爆氫彈，蔡英文總統召開國安會議做出4點裁示。（報系資料照片）

北韓試爆氫彈，因應朝鮮半島最新情勢，蔡英文總統今天緊急召集國安會議，做出四點裁示，要求確保國內穩定。

北韓官方的朝鮮中央電視台宣布，今天上午11時36分試爆一枚氫彈「大獲成功」，試爆引發生芮氏規模6.3的「人造地震」，該氫彈可用作洲際彈道飛彈彈頭，引發各界恐慌。

針對北韓當局在今天（3日)稍早進行氫彈試爆，蔡英文總統在下午兩點邀集行政院林全院長及國安部會首長召開國安高層會議，會中總統除了就北韓這次氫彈試爆、國際反應以及周邊安全情勢聽取最新情勢報告，包括國防、外交與情治等部門與各相關國家聯繫所掌握的訊息外，也關心各部會為因應各種可能情勢發展所做的準備。

會後，總統也做出四點裁示如後：

第一、請國安會召集國安部門組成的專案工作小組，除繼續密切關注情勢的最新發展，預判各種可能狀況，以及做好評估因應準備，更要持續與各相關國家保持緊密聯繫，交換並完整掌握各項重要訊息。

第二、因應情勢的可能發展，請行政院確實要求各部會做好完整準備，確保國內的穩定。

第三、面對局勢的持續發展，政府已充分掌握並積極因應，也會適時發布各項正確訊息，請國人放心。

第四、我國政府譴責任何破壞區域和平穩定的行為，也會繼續配合國際社會各項有助於維持區域穩定與秩序的共同行動。

今天這項會議歷時約七十分鐘。總統、林全院長及國安會、國防、外交、國安局、陸委會等國安首長均出席與會。

(工商)